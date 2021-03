El Gobierno de la Comunidad de Madrid prohibió este 8M una visita de la ministra de Igualdad, Irene Montero, al Instituto público de Educación Secundaria Gómez Moreno, en el distrito de San Blas, con motivo del Día de la Mujer, alegando que pretendía hacer un acto político, algo que ha negado ese departamento ministerial.

El Gobierno de Ayuso alegó que impidió la ponencia de la ministra por motivos sanitarios, aunque no ocultó que la razón principal es evitar "el adoctrinamiento a los alumnos en colegios públicos y en horario escolar".

Sobre este asunto se ha pronunciado hoy Enrique Ossorio, consejero de Educación de Madrid, que en declaraciones a Antena 3 ha señalado que la ministra "se retrata a sí misma" al llamarles mentirosos.

"Quizá por ser pareja del vicepresidente del Gobierno o ministra piensa que no se le aplican las mismas reglas que a los demás", ha dicho, señalando que no les remitieron ninguno de los datos que se requieren para este tipo de actos.

"No nos dijeron absolutamente nada, me estoy enterando de lo que querían hacer por lo que comentaron ayer las alumnas. No nos han comunicado absolutamente nada, por lo tanto quien miente ya sabe quien es", ha dicho.

Ossorio asegura que "el Ministerio ha actuado con total deslealtad" al no comunicar ningún tipo de información: "Ellos deben pensar que se rigen por otras normas". Además, el consejero también ha asegurado que no van a "permitir" que "en ningún aula de adoctrine": "Por nadie, ni por esa señora ni por ningún otro".

Preguntado sobre las intenciones del ministerio en insistir en hacer esa ponencia, el consejero ha sido tajante: "Que se ahorren el esfuerzo. Que se preocupen de verdad de las mujeres que están perdiendo empleo por este Gobierno tan penoso. Que se abstengan, no van a adoctrinar a los alumnos de la Comunidad de Madrid, los centros educativos están para aprender".

En un vídeo que han difundido en redes, las alumnas que habían organizado la reunión de la Comisión de Igualdad del instituto Gómez Moreno con la ministra Montero para hablar sobre cómo viven las jóvenes el feminismo y la igualdad han lamentado la cancelación del encuentro en el último momento.

"Estamos muy enfurecidas porque nos han arrebatado un encuentro el día 8 de marzo que era nuestro y en el cual los protagonistas no eran la política ni las ideologías, sino el feminismo y cómo nosotras, chicas del barrio de San de Blas, de un instituto público llevamos, día a día, el feminismo y la igualdad a nuestras aulas", resaltaron.