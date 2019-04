Junqueras no desmiente el contenido de la reunión que Santiago Vidal asegura que hubo entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes

El líder de ERC no desmiente el contenido de la reunión que, según Santiago Vidal, se produjo entre Pedro Sánchez y los independentistas catalanes."¿De las promesas que dice Santiago Vidal que hizo Pedro Sánchez hay algo de cierto? ¿Os prometió que retiraría los procesos y que no aplicaría el art.155 de la Const.? "Bon día" ¿Afirmó Pedro Sánchez que Cataluña era una nación?".

Tampoco Pedro Sánchez ha querido hacer declaraciones sobre el tema. Se ha manifestado solo con este mensaje que publicó en una red social: "Sobre el contenido de la reunión se podrá constatar la falsedad de esas declaraciones por boca de los portavoces de ERC. Si hubiera alguna duda adicional, sólo quiero recordar que ERC votó en contra de mi investidura".

En esa reunión, relatada por el propio Vidal, éste asegura que Pedro Sánchez advirtió a ERC que su actuación iba en contra de su propio partido: "He desobedecido al Comité Federal del PSOE y os he llamado para que veáis que esto va enserio". Pedro Sánchez, según Vidal, confesó ésto a los independentistas: "Yo sé que Cataluña es una nación, pero no lo diré nunca públicamente".

Santiago Vidal aseguró también que Sánchez hizo una serie de promesas si le daban su voto: "Que nunca aplicaremos el artículo 155. Ordenaré que cierren todos los procedmientos abiertos". E, incluso, Vidal relató que Pedro Sánchez llegó a hablar de la negociación de un referéndum: "Si se celebra o no un referéndum, cuando se celebra, es decir, ya lo aceptaba"

Dentro del PSOE hay quien piensa que Sánchez podría haber llegado a esos supuestos pactos con ERC, lo que, para Emiliano García-Page, podría haber sido un grave error: "Una conversación soterrada que podía haber acabado el día de mañana en una especie de gobierno verdaderamente peligroso para los intereses del país y del PSOE". De momento ninguna de las partes ha querido responder a las preguntas de la prensa.