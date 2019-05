La Operación Chamartín no saldrá adelante esta legislatura

El proyecto Madrid Nuevo Norte no saldrá adelante esta legislatura porque el Ayuntamiento de la capital no convocará el pleno extraordinario necesario para ello antes del viernes, decisión tomada tras la reunión que ha mantenido la alcaldesa Manuela Carmena con dos de los tres grupos de la oposición (Ciudadanos y PSOE).

Así, de momento el proyecto que sustituyó a la 'Operación Chamartín' no será una realidad por el 'no' del PSOE a convocar una comisión y un pleno de carácter extraordinario y urgente "a las puertas de las elecciones", en palabras de la socialista Mercedes González, así como por la "inviabilidad" técnica y jurídica de contestar a los requerimientos que plantea la Comunidad, ha ahondado el delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, José Manuel Calvo.

El PP no ha acudido a la reunión convocada a las por la alcaldesa, al considerar que no tenía validez alguna y que lo único aceptable hubiera sido una junta de portavoces. Cs sí ha acudido y ha defendido que se debía convocar el pleno, aunque fuera "sin dormir".

Carmena ha explicado a la prensa que, tras consultar la jurisprudencia, se ha encontrado con que podían dar "con algún tipo de riesgo", por lo que opta por no convocar ni comisión ni pleno de carácter extraordinario y urgente.

La alcaldesa ha declarado que para ella hubiera sido importante "que se hubiera podido aprobar" pero se han encontrado con varias "sorpresas", como que el informe remitido in extremis por la Comunidad "exige cuatro nuevas condiciones que es necesario analizar", todas ellas aceptables y a las que darán cumplimiento "pero no en 24 horas".

"A la vista de esto, lo lamento mucho pero para gobernar hay que ser audaz y prudente. Es importante para mí que se aprobara en un pleno pero reconozco que no lo puedo poner en peligro", ha declarado la alcaldesa, que se ha comprometido a elevar Madrid Nuevo Norte en el primer pleno ordinario que se convoque pasadas las elecciones, ya en julio, si consigue revalidar el cargo.

Carmena ha lamentado que el informe de impacto ambiental se haya remitido por la Comunidad "en estas condiciones, con esta oscuridad y con este tiempo, cuando se sabía que ya no se podía cumplir". Además ha cargado contra el presidente de la Comunidad en funciones, Pedro Rollán, que "ha incumplido" porque prometió enviar el informe antes del 15 de mayo y no lo ha hecho "por estrategia", para perjudicarla a ella y a su candidatura.

Carmena había convocado a los portavoces de todos los grupos municipales para informarles del contenido de la declaración ambiental relativa a la modificación del Plan General de Madrid para el proyecto Madrid Nuevo Norte, remitida por la consejería de Medio Ambiente. En la reunión se valoraría la posibilidad de convocar un pleno extraordinario para someter el expediente a su aprobación.

La socialista Mercedes González ha destacado que se trataría de un pleno a convocar el viernes 24, "a punto de la jornada de reflexión", y que esa no es más que la "jugada maestra del PP, soltar la pelota al Ayuntamiento en su pequeña desesperación por perder el gobierno de la Comunidad y por que Manuela Carmena o la izquierda siga al frente del Ayuntamiento".

Posturas encontradas de Cs y PSOE

"No estamos en condiciones de abordar un expediente de 48.000 folios en escasos días. No pasa nada porque estemos 25 años y cuatro meses más para aprobarlo, porque unas elecciones no son un motivo de urgencia para convocar un pleno", ha declarado la edil del PSOE. La decisión del PP de no acudir a la reunión la ha definido como "performance".

Por su parte, la edil de Cs Silvia Saavedra ha recalcado que su partido "está a favor de que se desarrolle la ciudad por el norte" y que no serían "un obstáculo" para que se convocara comisión y pleno extraordinario y urgente, con independencia de tener que analizar los 5.000 folios del informe e incluso aunque el Gobierno remitiera a la oposición "un expediente incompleto".

"Carmena se ha quitado la careta y traslada a los grupos la decisión", ha afeado, asegrando que a la alcaldesa "no le interesa que una parte de su equipo vote en contra y que ella vote con PP y Cs a favor". "Haríamos un esfuerzo, no dormiríamos por las noches pero es fundamental para los madrileños que se apruebe, aunque no sea nuestra operación perfecta dado que hay un problema de vivienda en Madrid y la ciudad necesita crecer por el norte", ha indicado.