El Partido Popular respalda el discurso de Carlos Mazón durante su comparecencia ante Les Corts Valencianes para explicar la gestión de la DANA, una tragedia que ha causado hasta el momento 216 muertos y 16 desaparecidos. Un discurso lleno de mentiras e imprecisiones en una huida hacia delante con cero autocrítica culpando a todos menos a la Generalitat.

Unos argumentos que parecen convencer en la sede de Génova donde aseguran que el presidente valenciano "ha rendido cuentas" a diferencia del Gobierno de España que, dicen, no da la cara. "Ha comparecido, ha dado cuentas y, por tanto, está rindiendo cuentas en el Parlament ante sus ciudadanos, que es lo que debemos hacer los políticos", ha afirmado Cuca Gamarra.

Y creen que para los ciudadanos, también lo es al menos en parte. Así lo ha dejado caer Feijóo, el cual ha asegurado que después de esa comparecencia habrá "mucha gente que se sienta al menos parcialmente reconfortada con la clase política". El propio president reconoció errores, pero no su parte de culpa y se limitó a decir que el sistema falló.

En cuanto a una posible dimisión del popular, Mazón no entono el mea culpa este viernes y todo indica a que no lo hará próximamente. Solo dará un paso al lado si no es capaz de reconstruir las zonas afectadas: "Y si no soy capaz de liderar la recuperación que necesita Valencia, voy a asumir las consecuencias políticas no presentándome a la reelección"

Una tarea que también avala el Partido Popular. "Creo que tiene que liderar la recuperación y la reconstrucción de las zonas afectadas, sin ninguna duda", ha apuntado Elías Bendodo. De hecho, desde la formación creen que tiene que ser él quien cure la herida.