Núria Marín, alcaldesa de L'Hospitalet de Llobregat y presidenta de la Diputación de Barcelona, anuncia que no dimitirá, tal y como ha pedido ERC después de que haya sido citada a declarar en calidad de investigada por presuntos delitos de malversación y omisión del deber de perseguir delitos. "No dimitiré porque pienso que no hay motivos para que yo dimita", ha afirmado en rueda de prensa después de conocerse la noticia.

La regidora ha subrayado que ha decidido declarar, en vez de acogerse a su derecho a no hacerlo, en relación a supuestas irregularidades cometidas por el Ayuntamiento en relación a las subvenciones al Consell de l'Esport municipal. La investigación apunta que la socialista habría permitido una doble contabilidad y habría firmado la concesión de subvenciones sospechosas.

Ante los medios, Marín ha recalcado que el Consell de l'Esport municipal es una entidad privada, sin vinculación orgánica con el Ayuntamiento, pero sí a través de subvenciones. Además, ha explicado que el 3 de febrero tuvo "una reunión con el teniente de alcalde Graells, miembro del Consell Esportiu," en el que le explicó que tenía "conocimiento de irregularidades en esta entidad".

En ese momento, afirma, pidió "una comprobación de toda la relación entre Ayuntamiento y esta entidad para verificar que los recursos habían estado bien otorgados". "La mejor solución me pareció que el Consell encargara una auditoria amplia", una auditoria que estaba en marcha desde el 25 de febrero, ha indicado.

La alcaldesa ha confirmado además su "total disposición" ante la jueza, para que su declaración pueda hacerse lo antes posible. Pero advierte que no dimitirá porque no cree que haya motivos.

ERC pide que JxCat rompa el pacto con el PSC

Así responde a la petición que ha hecho ERC, que además de su dimisión solicita a JuntsperCat que rompa su pacto con el PSC en la diputación de Barcelona.

"La tercera institución del país debe estar limpia. Pedimos la dimisión de Núria Marín, exigimos a JxCat que rompa el pacto y nos ponemos a trabajar para dar la vuelta a la situación y poner la Diputación de Barcelona al servicio de la ciudadanía", ha manifestado Dionís Guiteras, portavoz de ERC en la Diputación de Barcelona.

Gabriel Rufían, portavoz de ERC en el Congreso, ha aprovechado para hacer un llamamiento electoral. "Quienes recriminan cada día a ERC un pacto falso con el PSC son quienes mantienen cada día un pacto real con el PSC. Lo hicieron con la Diputación y si pueden lo harán con la Presidencia. Solo una gran victoria de ERC este 14F lo puede evitar", ha subrayado.