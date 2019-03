Nuevos documentos probarían la presunta financiación ilegal del PP de Almería

Pagos sistemáticos en sobres con billetes de 500 euros a cambio de obras públicas con presupuestos inflados. Así parece que se nutrió la caja del Partido Popular de Almería durante casi toda la década pasada. Lo cuenta el diario El País.

En el centro de la trama se encuentra Gabriel Amat, alcalde de Roquetas de Mar desde hace casi 20 años, elogiado sin fisuras por Rajoy: "Ha hecho una gestión institucional fantástica", tal y como dijo en enero del 2013.

La Fiscalía investiga su relación con Hispano Almería, una de las grandes constructoras de la zona y adjudicataria de la mayoría de las obras en la provincia en los últimos años. Todo parte de una denuncia de la asociación mediterránea anticorrupción "cohecho, prevaricación, maquinación para alterar el precio de las cosas"



Según El País, la documentación contable de la empresa le delataría a él y a su partido, que pudo financiar varias campañas electorales con dinero proveniente de Hispano Almería.Son tres los recibís de la empresa los que publica el diario El País. Dos millones de pesetas en concepto de aportación al PP de Roquetas en 2001, 25.0000 euros en concepto, dice claramente el recibí, de PP Níjar elecciones 2008"

José Luis Sánchez, el Secretario General del PSOE Almería, pide que "urgentemente expliquen a la ciudadanía cuánto dinero a recibido el PP de Almería en los últimos 10 años".

Y al parecer la trama no se queda solo en Roquetas sino que llega también a la capital almeriense. El alcalde de la ciudad, Luis Rogelio Rodríguez Comendador, le encargó a Hispano Almería la reforma de su ático en el año 2000. Aunque no ha querido dar explicaciones, "no voy a decir nada de esto".

Fuentes de la empresa le han contado al diario El País que Rodríguez Comendador no pagó las obras. Él dice que sí, que pagó en metálico, pero que no logra encontrar la factura.