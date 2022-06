Cinco días después del salto a la valla de Melilla, siguen saliendo a la luz imágenes en las que se conocen los detalles de cómo se produjo. En el vídeo que acompaña esta información se ve cómo primero golpean una de las puertas de la valla con un mazo. Luego utilizan una radial. Y cómo parece que tampoco hay fortuna, vuelven al mazo.

Son nuevas imágenes del asalto de la frontera del pasado viernes entre Nador y Melilla, que investiga la Fiscalía General del Estado, el Defensor del Pueblo y el gobierno marroquí.

También otras imágenes, difundidas en exclusiva por Público, están en el punto de mira. En ellas se ve cómo un gendarme marroquí se lleva detenido a un migrante, supuestamente, en el lado español de la valla. "Están entrando gendarmes a detener migrantes, no me lo puedo creer", se escucha en el vídeo mientras lo graban.

Hoy, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha sido preguntado en la sesión de control al Gobierno por la presunta presencia de agentes marroquíes en suelo español. Algo que ha negado de forma contundente. "Dice que gendarmes marroquíes entraron en España y que guardia civiles entraron en suelo español. Eso es falso", ha insistido Marlaska.

Mientras, para algunas organizaciones humanitarias la entrada de estos gendarmes no se justifica. "No solo no se justifica sino que es un delito. Estaría siendo un detención ilegal con la connivencia de la guardia civil española", explica José Alonso Sánchez, presidente de la Asociación Pro Derechos Humanos de Melilla.

Interior sigue hablando de mafias pero las ONG aseguran que los que saltan no tienen dinero para costearlas.