Ningún apoyo explícito a Esperanza Aguirre de los populares

Mientras que fuera de las cámaras los populares no entienden el comportamiento de Esperanza Aguirre, ante ellas son un tanto más comprensibles aunque tampoco la arropan demasiado: “Todos somos humanos y todos podemos cometer un error. Se trata de pagar la multa y pedir disculpas” afirma Xavier García Albiol, alcalde de Badalona.

Nadie ha mostrado su apoyo explícito a Esperanza Aguirre, más bien parece que quieren dejar el tema aparte y eluden la pregunta. "Yo no me pongo de parte de nadie pero si la Policía me para y me hace la multa de alcoholemia lo acepto y si me denuncian la pago” afirma Alfonso Rus, presidente de la Diputación de Valencia.