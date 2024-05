PP y Vox se contradicen sobre la existencia (o no) de negociaciones para que la ultraderecha entre en el gobierno municipal de Sevilla. Ante las informaciones del 'Diario de Sevilla' que señalan que ambas formaciones habrían pactado en Madrid la entrada de Vox en el Ayuntamiento de la capital andaluza tras las elecciones europeas, los 'populares' niegan la existencia de un pacto o de negociaciones siquiera, mientras desde Vox aseguran que sí las hay e, incluso, que "van por buen camino".

El desmentido por parte del PP ha llegado no solo desde el partido local, sino también por parte del PP andaluz e incluso de Génova. Así, el portavoz nacional, Borja Sémper, ha asegurado en rueda de prensa este lunes que "ni la dirección nacional del PP, ni la dirección autonómica en Andalucía del PP, ni la dirección local, ni el gobierno de Sevilla están en ninguna negociación con Vox". "No hay ningún documento y no hay ningún pacto previsible en la ciudad de Sevilla. Espero haber sido bastante rotundo", ha zanjado.

Por su parte, el PP andaluz ha aseverado lo mismo en un comunicado, donde señala que el partido no ha mantenido "ninguna reunión con Vox". "No existe ningún pacto y no existe ningún texto de un acuerdo que no existe", insisten, defendiendo que "el Ayuntamiento de Sevilla tiene un gobierno que aporta seguridad y que trabaja por el interés general".

También Juan Bueno, portavoz del PP en el Ayuntamiento de Sevilla, ha señalado que "a día de hoy no hay pacto, no ha habido negociaciones de gobierno y por supuesto no hay ningún pacto cerrado de gobierno con Vox ni con nadie". "Sí hay, todos los días, muchas conversaciones con todos los grupos políticos, incluido vox, para sacar cosas adelante", ha apostillado.

Vox dice que sí hay negociación

Sin embargo, la portavoz de Vox en el Ayuntamiento Sevilla, Cristina Peláez, ha afirmado ante los medios que, si bien "no hay ningún pacto firmado", "lo que sí hay son conversaciones" a las que "se les puede llamar negociaciones" y que estas "van por buen camino". "No hay ningún pacto firmado", ha reiterado, señalando a su vez que "en Vox ningún proceso electoral va a condicionar ninguna negociación en ciernes, ni en Sevilla ni en ningún territorio de España".

"No hay ningún pacto firmado, hay conversaciones, van por buen camino, no nos vamos a ver condicionados en ningún momento por ningún proceso electoral", ha resumido. Esas conversaciones o negociaciones, ha confirmado a preguntas de laSexta, irían orientadas, efectivamente, hacia la entrada de Vox en el Ejecutivo municipal.

A su vez, el secretario general del partido, Ignacio Garriga, ha confirmado "el sentido común en torno a un gobierno municipal que no tiene una mayoría absoluta y que necesita un socio para gobernar". "Hemos estado hablando, estamos hablando y hablaremos con el PP". "Lo que nunca haremos es jugar a las estrategias de la vieja política, retrasar la publicación de un pacto porque hay elecciones o deja de haberlas", ha asegurado, avanzando que "cuando se llegue a un acuerdo se aplicará en el momento inmediato".