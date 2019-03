El PP niega el debate sobre la asistencia de Rajoy a la boda gay de Maroto

¿Es oportuno que Rajoy vaya a la boda de su vicesecretario de acción social? Según 'El Mundo', el debate se ha producido en Génova y también entre miembros del Gobierno por tratarse de una boda gay. El PP lo niega, Pablo Casado, vicesecretario de Comunicación, ha dicho en 'Espejo Público' que va a la boda y que no ha escuchado ningún debate en la sede del PP: "Estoy todo el día en Génova y no he oído ningún debate".



El ministro del Interior estaría entre quienes consideran que el Presidente no debe ir por coherencia y por un posible coste electoral. "Yo no he sido invitado", ha dicho. Sin embargo, asegura que no ha abierto la boca: "No tengo ni la más remota idea de que se haya producido dicha discusión".



Si Rajoy está, o no, en esa boda, insisten, dependerá sólo de su agenda. Fernando Martínez Maíllo, vicesecretario de Organización del PP, sostiene que invitó a Rajoy: "Le invité y fue porque su agenda se lo permitió".



Si hay alguien sorprendido es el propio Javier Maroto, que ha dicho en una entrevista radiofónica que a su alrededor sólo percibe "normalidad". Atrás queda el recurso del PP al Constitucional. Ahora, Maroto asegura que la norma está asumida en el PP y lamenta que su boda sea noticia en 2015.