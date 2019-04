Multitudinaria manifestación en Madrid a favor del soterramiento del AVE de Murcia

El portavoz de la Plataforma Pro-Soterramiento, Joaquín Contreras, ha explicado que "no se puede aceptar que llegue un AVE en superficie". En este sentido, ha pedido al Gobierno central y regional, que "al menos se soterren los 1.100 metros prometidos".

Además ha señalado que actualmente se "impide la comunicación entre algunos barrios" debido a la construcción en la superficie de las vías del AVE, y ha manifestado su malestar por la cercanía de las "vías electrificadas que pasan a pocos metros de viviendas, colegios e institutos". "No lo podemos permitir", ha reiterado.

Así mismo, Contreras ha explicado que han viajado a Madrid unas 2.000 personas a las que se han unido un grupo de Valladolid, "un ejemplo en el que los murcianos no quieren mirar", porque, según ha señalado, Valladolid "se dejó convencer" de la llegada del AVE a la superficie y su posterior soterramiento, pero diez años después "ese soterramiento no ha llegado". "Valladolid está partido por el tren y nosotros no queremos que eso ocurra en Murcia", ha concluido.