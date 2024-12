Las muchas lecturas de la conversación entre Bolaños y Montero que han captado las cámaras en el patio del Congreso

El acto que se ha celebrado este viernes en el Congreso por el Día de la Constitución nos ha dejado muchas imágenes, entre ellas la de la Vicepresidenta primera María Jesús Montero y el ministro de justicia Félix Bolaños.

En una conversación que han podido captar las cámaras de los medios de comunicación en el patio del Congreso, ambos se han mostrado serios y preocupados, incluso en algún momento Montero parece pedirle algo a Bolaños con un gesto juntando ambas manos. Un intenso diálogo de unos diez minutos, de confesiones al oído y solo interrumpido durante unos segundos por el presidente de la Generalitat, Salvador Illa.

"Diría que hablan de las negociaciones más importantes del país"

Ese diálogo entre Montero y Bolaños puede tener, sin duda, muchas lecturas. Lecturas sobre las que ha hablado, en laSexta Noticias, María Llapart, periodista y cronista parlamentaria de laSexta. "Diría que están hablando de las negociaciones más importantes de este país", afirma.

"De las que tendrán lugar en los próximos meses, en las próximas semanas. Negociaciones de las que puede depender la estabilidad del Gobierno. De la senda de déficit, de los presupuestos... y de asuntos pendientes con Junts y con ERC, que están pactados desde hace tiempo, como es el traspaso de las competencias de inmigración que pactaron con Junts", prosigue Llapart.

"Son personas muy importantes y grandes negociadores"

Porque la conversación ha dado para mucho: "Han hablado fuera del patio y también dentro. Estaban Illa, Montero y Bolaños durante un montón de tiempo. No me atrevía a meter 'cuchara' por lo ensimismados que estaban en esa conversación, con tanta seriedad. No había manera de interrumpirles".

"Ha habido un momento en que Illa le ha dicho a Bolaños, 'vámonos tú y yo porque si no no vamos a poder hablar', y se han marchado a un sitio aparte. Son tres personas muy importantes y grandes negociadores", explica Llapart.

"Confían en que en 2025 habrá presupuestos"

Aunque lo que hayan podido hablar Montero y Bolaños es un misterio, lo que sí que podemos saber seguro, es lo que ha dicho Montero a los periodistas instantes después de esta conversación. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda confía en que habrá Presupuestos en 2025.

"Montero lo ha dicho. También Sánchez e Illa, están convencidos que van a lograr poner de acuerdo a todos los socios del Gobierno. Presupuestos ya para 2025. Primero tienen que tratar de negociar y de acordar la senda del déficit que es el paso previo. Son meses de ardua negociación los que le esperan al Gobierno, pero confían en que habrá cuentas", concluye Llapart.