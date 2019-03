JP Morgan recomienda a sus inversores que eviten España por el "programa radical de Podemos"

Los grandes fantasmas de JP Morgan son dos. El desafío soberanista de Cataluña y el programa electoral de Podemos. Pero hay economistas que creen que no hay que inquietarse y que en esta ecuación falta una incógnita.

"Puntualmente no tenemos que alarmarnos demasiado. Por ejemplo, me extraña bastante que JP Morgan no añada algo más, que es el tema de la corrupción en España. Yo creo que eso también debería inquietar a los mercados", reflexiona el economista Paco Álvarez.

JP Morgan avisa a sus inversores de que busquen refugio más al norte, concretamente en Irlanda. Un país periférico, igual que España, pero con mayor estabilidad política. "Existe un creciente ruido político tanto a nivel regional como estatal. Aumenta la preocupación con respecto a la estrategia económica española, especialmente debido al programa radical de 'Podemos'.

Tras los datos reciente del CIS, lo que más inquieta al banco de inversión es que gobierne en España una coalición de izquierdas en la que entre Podemos y su temible programa electoral. Pero la postura del Gobierno es otra, lo que realmente preocupa a los inversores es el presente y no un dudoso futuro: "Hay un Gobierno que tiene una mayoría clara que toma decisiones y únicamente se basan en los escenarios que son viables y que son racionales", sostiene De Guindos.

Hay voces del PP que minimizan el peligro que representa Pablo Iglesias, comparándole con Chiquilicuatre. Imbrada recuerda cuando "chiquilicuatre llegó a Eurovisión con el fracaso más absoluto". Lo mismo le recuerda Pablo Iglesias.

Arriola y Cospedal también les han atacado ferozmente. La casta se revela contra Podemos y Pablo Iglesias.