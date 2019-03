Montoro no está dispuesto a que Cáritas eche por tierra sus brotes verdes

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro no está dispuesto a que un informe de Cáritas eche por tierra sus brotes verdes: “Que no provoquen un debate que no se corresponda con la realidad que es una España que está superando la crisis económica” afirma el ministro.

Según el informe que Cáritas Europa ha presentado esta semana, España es el país con más pobreza infantil de la Unión Europea después de Rumanía. Más de un millón de hogares españoles están en exclusión social severa y tres de cada diez niños sobreviven gracias a la ayuda de comedores sociales y bancos de alimentos. Pero Montoro desmiente estos datos: “Son informes puramente estadísticos”.

Para los socialistas, con este ataque directo a Cáritas, Montoro quiere acallar cualquier dato que ponga en duda la luz al final del túnel: “Montoro quiere decirles a los señores de Cáritas que no le fastídien esta fiesta de la recuperación que hemos montado” afirma Rubalcaba.

Un 12% de los trabajadores no gana suficientes para salir de la pobreza, ni ellos ni sus hijos. Caritas alerta además de que España tiene la mayor tasa de abandono escolar prematuro, un 24,9% frente al 12,7% de la media europea. Cáritas dice que su informe sólo refleja los datos publicados por el Gobierno.

Una dramática estadística que podría eliminarse, dicen, si el Gobierno invirtiese 2600 millones de euros en erradicar la pobreza en España, casi el mismo dinero que utilizará para rescatar las autopistas en quiebra.