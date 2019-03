Hacienda sólo recaudó el 3% de los 40.000 millones amnistiados

En su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Congreso, Montoro ha señalado que a la denominada amnistía fiscal se han acogido 29.065 personas físicas y 618 jurídicas.

El dinero aflorado no concuerda con el importe recaudado -1.200 millones- ya que el gravamen con que debían ser regularizados los bienes era del 10% y esa cantidad supone un porcentaje medio del 3%.

Fuentes de Hacienda han explicado que de esos 40.000 millones, 12.000 se deben a rentas no declaradas y no prescritas, con un gravamen del 10%, mientras que los 28.000 millones restantes afloran con rentas ya prescritas que no están sometidas a gravamen.

A este respecto, el portavoz del PSOE, Pedro Saura, ha asegurado que los defraudadores lo que pedían era una amnistía más barata y no pagar el 10% y ha apuntado que al final el gravamen será de entre el 1 y el 2%, "como dicen muchos despachos de abogados".

Montoro también ha destacado que el pasado año se obtuvieron los mismos ingresos que los presupuestados, lo que, en su opinión, aumenta la fiabilidad de las cuentas públicas y permite avanzar en la corrección del déficit. El ministro de Hacienda ha incidido en que los ingresos tributarios han servido para ganar fiabilidad y credibilidad y ha añadido que la regularización fiscal ha contribuido "significativamente" a esa evolución de los ingresos.

En este sentido, ha subrayado que lo más importante de esa regularización es que se han identificado nuevas bases imponibles que servirán para incrementar las bases tributarias en ejercicios siguientes, que era lo que pretendía la amnistía. Asimismo, ha asegurado que este "proceso extraordinario" buscaba ayudar a superar una situación "anómala", como era que el tamaño de las bases imponibles era "extraordinariamente" bajo en relación con el PIB.

Montoro ha insistido en que la regularización no es opaca y ha resaltado que no oculta la identidad de las personas al requerir la identificación de bienes y derechos. En su opinión, esto no ocurrió en otros procedimientos "como la amnistía fiscal de 1991 con el PSOE y con Rubalcaba como secretario de Estado de ese Gobierno en la que ocultaron los titulares de esos procesos".

El ministro ha afirmado que el mecanismo extraordinario se creó para ofrecer unas características que incentiven el cumplimiento voluntario de aquellos que habían ocultado bienes, abaratando el mecanismo de regularización ordinario. Montoro ha indicado que la regularización es accesible para todo el personal de la inspección de los tributos, inspectores y técnicos de Hacienda y ha añadido que consta en las bases de datos de la Agencia Tributaria.