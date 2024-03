La investigación que cerca a la pareja de Isabel Díaz Ayuso ha llegado hasta la sesión del Senado celebrada este martes. Tres 'pesos pesados' del PSOE, María Jesús Montero, Félix Bolaños y Óscar Puente, han dirigido parte de sus intervenciones a este caso, con la vicepresidenta primera del Gobierno reclamando la dimisión de la Comunidad de Madrid.

Montero ha acusado a Ayuso de "reírse cuando dice que el protocolo de las residencias no permitió que personas pudieran morir" allí y "cuando mintió con la bandera de la Comunidad de Madrid detrás diciendo que no había delito fiscal a pesar de que se había reconocido por parte del abogado que representaba a su pareja".

Además, Montero ha defendido que no se ha "filtrado nada" por parte de la Agencia Tributaria acerca de esta investigación, acusando al PP de levantar una "teoría de la conspiración". "Ustedes atentan contra la credibilidad del conjunto de los poderes del Estado. Ya lo hicieron el 11M", añade. "Ayuso se rio de todos los españoles (...). La señora Ayuso tiene que dimitir por mentir", ha sentenciado.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha pedido la dimisión de Ayuso "para reforzar el Poder Judicial, su prestigio y autoridad". Esta declaración ha generado una ovación por parte de "todos los partidos", algo que Bolaños ha agradecido en tono bromista.

"Estoy muy agradecido a esta Cámara de que me aplauda por pedir la dimisión de la señora Ayuso por alentar una campaña contra la Fiscalía. Me alegro mucho que me aplaudan ustedes, señorías del PP, porque la señora Ayuso debe dimitir cuanto antes", ha añadido Bolaños.

Por último, el ministro de Transportes, Óscar Puente, ha tachado de "corrupción" todas las informaciones que rodean a la pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid. "Si un señor cobra una comisión por mascarillas, constituye una trama de facturas falsas, si el producto lo invierte en al menos un piso en el que convive con la presidenta de la Comunidad de Madrid... Eso tiene un nombre y se llama corrupción", considera Puente.