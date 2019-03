Mónica Oriol, presidenta del Círculo de Empresarios: "Como una mujer se quede embarazada tenemos un problema"

Mónica Oriol, mujer, empresaria de éxito y madre de seis hijos. Interviene en Consejo Empresarial de América Latina para hablar sobre el papel de las mujeres en la empresa y lo hace con su peculiar estilo, afirmando que prefiere "una mujer de más de 45 o de menos de 25 porque, como se quede empbarazada, nos encontramos con el problema. Y eso es malo para las mujeres"



No es un foro cualquiera. Por aquí han pasado estos días Mariano Rajoy, Juan Carlos I, Felipe VI y los empresarios más importantes del país. La mayoría dicen no compartir la reflexión de Oriol.



Josep Lluís Bonet, de Freixenet, afirma que "las mujeres se están icorporando al mundo de trabajo con toda su pontencial". Nuria Basi, de Armand Basi, declara que "se está interpretnado mal lo que dijo, el tema es la la legislación, no las embarazadas".



Los sindicatos tampoco apoyan a Oriol, Fernando Lezcano expresa que "es tal la suma de despropósitos que uno lo único que le puede recomendar es que dé consejos de otra cosa". Para las asociaciones de mujeres empresarias, las palabras de Oriol son directamente un escándalo.



Alicia tiene su propio negocio y por experiencia propia, sabe que ser madre no supone ningún problema, afirma que abrió su tienda "embarazada, el montaje fue fuerte y no tuve problema". Tampoco hubo problemas para Yolanda, empresaria y madre de dos hijos. Aunque sí cree que las empresas podían poner las cosas un poco más fáciles.



El Banco Santander dispone de una guardería en sus instalaciones. El banco de los Botín, es una de las grandes empresas a las que Oriol representa en el Círculo de Empresarios. Ninguna de ellas ha dicho nada sobre las palabras de su presidenta.