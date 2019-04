Monedero sigue sin aparecer y sin dar explicaciones sobre sus cuentas

La última vez que se vio a Monedero fue en la 'Marcha por el Cambio' del 31 de enero, arropado por los dirigentes de su partido y dándose un maño de masas. El lider de Podemos, Pablo Iglesias, cree que Monedero esta dando todas las explicaciones: "El señor Monedero ha dado sobrada cuenta de todo lo que se le ha preguntado".



En la 'Marcha por el Cambio' no admitió preguntas, ni tampoco en un acto que tuvo lugar dos días después. Esquivó a la prensa y dejó sobre el escenario un mensaje: "Montoro, no te tengo miedo. Tengo mis cuentas en regla". Una semana después, admitía a traves de un comunicado que había hecho una declaración complementaria.



Tambien a través de comunicado hacía publicos los extractos de su banco, para aclarar su saldo, pero sin enseñar los movimientos. Después de explicar por qué cobro más de 400.000 euros de países de América Latina, se comprometió a hacer públicos todos lo contratos, algo que todavía no ha hecho.



Además, 'El Economista' publica que Monedero tiene otra sociedad de la que no ha presentado cuentas desde 2005.