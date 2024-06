Moncloa ha endurecido sus críticas al sector conservador de los jueces tras sus últimos movimientos en plena campaña electoral de las elecciones europeas. Una situación que ha llevado a un choque sin precedentes entre jueces y Gobierno, tensando al máximo los últimos días antes del 9J a raíz de la citación del juez a la mujer de Pedro Sánchez.

Este mismo jueves el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial irrumpió en la campaña anunciando una reunión extraordinaria de su Comisión Permanente para pronunciarse sobre las declaraciones del Ejecutivo y del propio Pedro Sánchez sobre las actuaciones del juez que investiga a Begoña Gómez Juan Carlos Peinado.

Por su parte, Peinado ha contestado a las críticas de Moncloa. Lo ha hecho a través de una providencia (escrito oficial) en la que hace referencia a las críticas que ha recibido durante los últimos días por citar el 5 de julio a la mujer del presidente del Gobierno en plena campaña del 9J. También José María Macías, un vocal del CGPJ, ha cargado duramente contra Óscar Puente. Todo esto a tan solo 27 horas de los comicios.

Desde el Gobierno, las reacciones han sido distintas. Fuentes del Gobierno a laSexta sobre la providencia del juez no han querido entrar en más polémica y han asegurado que "respetan sus decisiones". Sin embargo, algunos ministros hablan directamente de "que se está saltando a la torera la Ley Orgánica del Poder Judicial". Las providencias, dicen , "no son para arremeter contra nadie".

Por otro lado, dichas fuentes han señalado que el sector conservador del CGPJ "está empeñado en interferir en esta campaña electoral", y que "no les sorprende nada". Desde el Gobierno se les acusa de "estar desprestigiando la judicatura" y aseguran que la "única aportación que deben hacer al CGPJ es la de trabajar para su renovación".

Bolaños culpa a la derecha y ultraderecha

Los ministros han tenido opiniones distintas. El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha sido más moderado y culpando al PP y Vox de este choque y ha subrayado que el "buen nombre de la Justicia española" queda "en entredicho" por la "presión de la derecha y la ultraderecha".

"El buen nombre de la Justicia española se ve en entredicho por la presión que hace la derecha y la extrema derecha", ha asegurado en una entrevista en Onda Cero. Asimismo, ha valorado que la convocatoria del pleno extraordinario del CGPJ "no le ha sorprendido nada": "Es la mayoría conservadora que emite un comunicado a tres días de las elecciones. A las órdenes de lo que establece el PP, exactamente lo que denuncio, ese intento de injerencia en el poder judicial que afecta a su buen nombre".

También ha insistido, como otros ministros y el presidente, en que a lo que deberían estar es a renovar el CGPJ. "Tanto la Comisión Europea como nosotros hicimos todos los esfuerzos, pero no fue posible. Siempre tendré esperanza, porque es imprescindible por el buen nombre de la Justicia", ha sostenido.

Óscar Puente: "Con vestir la toga no es suficiente"

Mientras, Óscar Puente, el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, ha ido más allá y ha sostenido este jueves que los jueces son "criticables", igual que los políticos. Además, ha retado a aquellos que quieran "gobernar España" a que se presenten a elecciones sin sus "togas", porque "con vestir la toga no es suficiente".

En un acto público en Almería, ha cuestionado la "prisa mortal" que había en citar esta misma semana, previa a las elecciones del domingo, a la mujer del presidente a declarar el mes que viene, y ha censurado que los representantes del PP estén "molestos" porque los socialistas "digamos que el tufillo de maniobra política" en este caso "se huele desde el tren".

También se ha hecho eco de la referida decisión del CGPJ de convocar una reunión el lunes: "A nosotros se nos puede criticar, se nos puede insultar, pero oye, si un juez toma una decisión que nos resulta chocante, en esta democracia no podemos decir que nos resulte chocante, porque entonces estamos ofendiendo al Poder Judicial".

Y ha señalado a "quienes quieren gobernar España" que para eso "hay que presentarse a las elecciones, que con vestir la toga no es suficiente". "Preséntense ustedes a las elecciones, y si les votan, gobiernen, pero no con las togas", que "están para juzgar, no para hacer política", ha exclamado Óscar Puente en un mensaje dirigido a los jueces. Y después ha animado incluso a los magistrados del CGPJ a convocar el viernes la reunión anunciada para el lunes, porque, "ya puestos", "¿para qué se van a esperar al día después de la votación?", se ha preguntado.

Respuesta de un vocal al CGPJ

El ministro ha criticado además el "cuajo" de magistrados que "llevan seis años de propina en un cargo que no les pertenece" -el de vocales del CGPJ, pendiente de renovación- de "dar lecciones éticas, morales y políticas a nadie". Justo por esto, el vocal del CGPJ José María Macías ha cargado contra Pedro Sánchez y Óscar Puente, en este caso no sería la primera porque ya había cargado contra él.

Para el juez, "no es habitual" que un presidente "ataque" a los jueces. "Leí la segunda carta que emitió el presidente y hay un ataque directo, que se habla de la derecha y ultraderecha y en la que se sitúa al propio juez", ha asegurado. Pero ha asegurado que el juez ha decidido defenderse, pero que mejor tenía que haber solicitado el "amparo del Consejo" para no perjudicar la causa.

En cuanto a la reunión extraordinaria, ha asegurado que es lógica porque el CGPJ tiene derecho a reaccionar: "Reacciona y debe reaccionar". Mientras que a Óscar Puente le envió a "estudiar una oposición" para ser juez. "Le digo que si quiere hacer de juez y decirle a los jueces lo que tienen que hacer pues que estudie oposiciones y las apruebe. Los jueces en política no se meten. Tendrá alguna influencia por las resoluciones judiciales pero no quiere decir que los jueces hagan política", ha afirmado.