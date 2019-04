Millo defiende la actuación de los Mossos en Cataluña y acusa a Torrent de "seguir los mismos pasos" que Forcadell

Enric Millo, delegado del Gobierno en Cataluña, ha considerado que el presidente del Parlament, Roger Torrent, sigue "los mismos pasos" que su antecesora en el cargo, Carme Forcadell, actualmente en prisión, y ha cargado contra la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, por alentar acciones vandálicas.

Millo ha supervisado los daños producidos el pasado domingo en la Subdelegación del Gobierno en Girona en el marco de las protestas tras la detención de Carles Puigdemont, y ha señalado a Madrenas por haber arengado a quienes participaron en aquella acción de protesta.

Del mismo modo, el delegado del Gobierno ha criticado la actitud de Roger Torrent, después de que el Parlament haya aprobado dos resoluciones en las que se pide libertad de los disputados presos y haya defendido el derecho a la investidura de Puigdemont, Jordi Sánchez y Jordi Turull.

En un día de pleno en el Parlament, Enric Millo ha acusado a Torrent de "abrir frentes contra aquellos que piensan diferente" y ha considerado que se ha dado "marcha atrás" en el objetivo de contar con un nuevo Govern.

Millo entiende que lo sucedido en el Parlament es generar "debates que no sirven de nada, que son estériles" y ha advertido que lo que no permitirán "de ninguna manera es que las instituciones catalanas queden secuestradas en manos de la CUP y de los CDR".

"No voy a pedir la dimisión de nadie, porque creo que no me corresponde, pero sí que el presidente del Parlament no está cumpliendo con sus obligaciones, se está extralimitando en sus funciones", ha añadido el delegado.

Enric Millo ha reiterado que Roger Torrent sigue los pasos de Forcadell y que "Cataluña necesita un gobierno efectivo, no simbólico", por lo que "si dan marcha atrás y vuelven a situaciones ya superadas se desbloquearía la situación".

Millo espera que "los grupos parlamentarios tengan capacidad, habilidad y visión para llegar a acuerdos mediante diálogo en el seno del Parlament para encontrar una fórmula que permita establecer un Govern".

Tras la crítica a Torrent, el delegado ha sido especialmente contundente al analizar la responsabilidad de la alcaldesa de Girona, Marta Madrenas, en los incidentes del pasado viernes y domingo, en la que una acción de protesta derivó en que se pintara de amarillo parte de la fachada de la Subdelegación del Gobierno en la ciudad.

Enric Millo ha advertido de que se derivarán "acciones concretas por estos hechos vandálicos" y ha explicado que Madrenas protagonizó el viernes "un mitin sobre una tarima instalada por el ayuntamiento", en el que hizo "un ataque contra el Estado de derecho, la democracia, el Gobierno de España y la independencia del poder judicial".

"Toda una exposición que conocemos de su espíritu y actitud intransigente", ha añadido Millo, para añadir que, con esa intervención, "no tuvo suficiente e hizo una llamada clara y concreta a la revolución y a la movilización de la gente".

Para el representante del Gobierno en Cataluña, "la consecuencia de esto" es la congregación de gente el domingo ante la Subdelegación, "que atacó la fachada del edificio, que es patrimonio del Estado".

"También se ultrajaron las bandera europea y española", ha indicado Millo, quien ha puntualizado que todo ello se produjo " en presencia de la alcaldesa, que vino a comprobar que esto se estaba haciendo". Millo asegura que se trata de "una realidad inédita" que carece de antecedentes en la "Europa democrática" y que considera "del todo reprobable".

Ante estos hechos, el delegado ha anunciado la apertura de esas diligencias por parte de la Guardia Civil, así como que el asunto será puesto en conocimiento de la Fiscalía "para que tome las medidas oportunas si lo considera necesario".

Enric Millo ha defendido por último la intervención de los Mossos ante las movilizaciones de estos días en Cataluña con cortes de carretera especialmente, aunque "también se impidió ayer la ocupación de la estación de Sants, que se había fijado como objetivo".

Millo ha reconocido que se ha producido un "incremento de la agresividad y violencia" en las actuaciones de los grupos que protagonizan las protestas "a partir de que los representantes de la CUP han anunciado públicamente la rotura del acuerdo que tenían con el resto de fuerzas independentistas catalanas".