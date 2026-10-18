El Gobierno ya ha enviado 300 menores migrantes llegados a Ceuta a comunidades del PP: "Estamos haciendo que cumplan la ley"

El reparto de los mejores migrantes llegados a la ciudad autónoma ha sido unas de las polémicas entre el Gobierno y la oposición, ya que las comunidades del PP dijeron que se negarían a acogerles.

Las comunidades del PP que se negaron a acoger menores migrantes llegados a Ceuta en la entrada masiva del 30 y 31 de julio ya tienen algunos a su cargo. El Gobierno ya ha enviado 300 de estos menores entre agosto y septiembre a estas comunidades lideradas por los 'populares'.

"Estamos haciendo que cumplan la ley", dice Ángel Víctor Torres, mando único en la ciudad autónoma durante la crisis migratoria y ministro Política Territorial antes cuatro ceutíes en Salvados.

Torres habla del llamado "efecto llamada" del que han hablado muchos, también el PP, sobre el reparto de menores. Algo que los vecinos de Ceuta creen que sí se produce.

Ante esto, Torres no duda en tirar por tierra sus afirmaciones con datos. "Entre el 2025 y el 2026 a 30 de julio más de 4.000 menores fueron reubicados en la península. De Ceuta solo cerca de 900. ¿Llegaron más menores en el año 25 y en el 26? No", dice el ministro.

"Sobre el 20 de julio en Ceuta había ciento y poco. El menor número de menores en años", espeta Torres, que previamente afirma que estos menores no generan presión en otras comunidades autónomas. "Acogerles es de justicia y solidaridad".

*Sigue a laSexta en Google. Toda la actualidad y el mejor contenido aquí.