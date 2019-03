Miguel Martínez, miembro de 'Barcelona is not Catalonia': "Hay 14 comarcas que reivindican ser de Tabarnia"

VUELTA DE TUERCA A LA INDEPENDENCIA DE CATALUÑA

Tabarnia ha trascendido más allá de las redes sociales. La reivindicación satírica de 'Barcelona is not Catalonia' ha entrado también en la agenda política nacional. Miguel Martínez, miembro de la plataforma de apoyo a Tabarnia, explica las razones de su propuesta para Cataluña: "La Constitución no contempla la autodeterminación ni la secesión de un territorio, pero sí contempla que te puedas convertir en Comunidad Autónoma".