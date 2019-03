Un conseller de Mas se desmarca de la consulta si el Constitucional se opone a que se realice

SE DESMARCA DE SU JEFE DE FILAS

Por primera vez, un miembro del gobierno de Artur Mas admite públicamente que habría que obedecer al Tribunal Constitucional si éste se opone a la consulta soberanista. Ha sido el conseller Santi Vila. Se confirma así el giro de Artur Mas, que empieza a hacer equilibrios. Admite en privado que no habrá consulta, pero no en público, quizás para no desinflar la Diada del 11 de septiembre.