Méndez de Vigo: "Me parece bien que no vayan a hacer nada que suponga una violación del orden constitucional"

Que Carme Forcadell y los miembros de la mesa cambiaran de posicionamiento en el último momento no es suficiente para el Gobierno: "Me parece muy bien esa declaración de que no van a hacer nada ni en el presente o ni en el futuro que suponga una violación del orden constitucional. Está claro también que los presuntos delitos por los que están siendo investigados siguen ahí".

Desde Partido Popular, Pablo Casado ha celebrado esa renuncia a la unilateralidad, pero llega tarde: "Pensamos que hay algún independentista que se ha caído del caballo, lamentablemente para ese viaje no hacía falta alforjas". Rafael Hernando critica duramente en twitter: "Forcadell deja a los pies de los caballos y en ridículo a Puigdemont. Ahora resulta que la DUI era broma y la republica catalana de Ikea".

Para Ciudadanos, el viraje de Forcadell ante el juez no es lo más preocupante: "Ante el Parlament dice una cosa, y ante el juez, otra. Ha mentido a los catalanes". Desde el PSC, Iceta cree que a Forcadell no le quedaba otra que dar marcha atrás: "La vía unilateral e ilegal está condenada al fracaso. Todo el mundo tienen el derecho a cambiar la Constitución o a cambiar de Constitución pero desde el respeto la Constitución".

Un giro en otra dirección que no sorprende a Unidos Podemos: "Desde el momento en que se aprobó la DUI nosotros sabíamos que no hubo declaración solo un papelito" ha defendido Alberto Garzón. Porque para ellos, no hubo declaración de independencia.