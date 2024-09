El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha afirmado que acudirá a la reunión bilateral con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para "recordarle todo lo que debe" el Ejecutivo central a la Comunidad Valenciana tras la invitación del líder socialista a todos los presidentes autonómicos.

Así lo ha avanzado este sábado el jefe del Consell en declaraciones a los periodistas en Gandía (Valencia), tras celebrar las I Jornadas del Gobierno del Cambio.

"Cuando alguien te debe 3.000 millones de euros de dependencia, 25 recortes al trasvase, las ayudas a la cerámica de Castellón o te debe el agua de la Albufera, no hay nada mejor que que te llame. Por tanto, acudiré y estaré encantado de mirarle a los ojos y recordarle todo lo que nos debe", ha aseverado Mazón.

Asimismo, también ha recalcado que le "debe" a la Comunitat un fondo transitorio de nivelación para la financiación, por lo que ha insistido en que acudirá. "Estoy deseando sentarme con un señor que nos debe a los valencianos 3.000 millones de euros en dependencia", ha reiterado.

Por otro lado, Mazón ha defendido que las autonomías gobernadas por el PP han hecho, a su juicio, un "ejercicio de solidaridad, de equidad, de responsabilidad y de igualdad entre los españoles" al dar apoyo al fondo transitorio de nivelación "que compense la infrafinanciación, especialmente de la más infrafinanciada que es la Comunitat Valenciana", algo que su Consell califica de "un éxito".

"Un éxito impulsado por el Partido Popular de la Comunitat Valenciana, un éxito de certificación de que no hay España de primera y España de segunda; no hay España de privilegios y España de perjudicados; no hay España de cupos, de separatismo y los del furgón de cola; sino que la igualdad de los españoles empieza por equilibrar a los que estamos por debajo. Esa es la solidaridad, a la que ha renunciado expresamente con la financiación singular, con el cupo y con el concierto para el separatismo catalán el Partido Socialista", ha aseverado Mazón.