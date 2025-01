Mazón no se arrepiente de usar la tragedia de Gaza para atacar al Gobierno y el PSOE le acusa de tener "un Consell negligente"

No dan tregua

El president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, no se arrepiente de haber utilizado la tragedia de Gaza para atacar al Gobierno central y ha negado ante la prensa haber banalizado con la muerte de los más de 45.000 gazatíes asesinados durante la contienda entre Israel y Hamás; después de que comparara las ayudas a la DANA con las enviadas a Gaza que ha anunciado esta semana el Ejecutivo.

"No, nada más lejos. Por supuesto que no", ha respondido Mazón a la prensa cuando le ha preguntado por las acusaciones de banalización. Acto seguido, querían saber si se arrepentía de la comparativa y, una vez más, ha intentado justificar sus palabras diciendo que lo que tiene que hacer es "reivindicar lo que necesitan los valencianos". "Eso es lo que van a seguir haciendo", ha manifestado tajante, dejando claro que no piensa retractarse de sus palabras; y ha agregado que en la Comunidad Valenciana siguen "necesitando muchas cosas" en este momento después de que la DANA del 29 de octubre arrasara algunos de sus municipios y dejara más de 220 muertos.

Por otro lado, desde el PSOE valenciano han insistido en la irresponsabilidad de lo que la ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, ha calificado de un "Consell negligente" y ha criticado que ningún conseller estaba ejerciendo sus funciones en la tarde que el temporal arrasó la Comunitat.

"En definitiva, no solo Mazón estaba en el Ventorro, todo el Consell estaba en el Ventorro. No solo Mazón hizo dejación de funciones en la DANA del 29 de octubre, sino que fue el Consell en su conjunto", ha señalado la ministra.