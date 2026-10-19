La DANA Adam deja acumulados de 700 litros, muy similares a la DANA de 2024: por qué no se ha repetido la tragedia

Los detalles En Cabo de la Nao, Xàbia, ha caído en 24 horas lo normal para todo un año. Francisco Cacho ha destacado que en el caso de esta DANA, la lluvia ha caído cerca de la costa y no tanto en el interior, como ocurrió en 2024.

La DANA Adam ha causado fuertes lluvias e inundaciones en la Comunidad Valenciana, con acumulaciones de más de 700 litros por metro cuadrado, similares a las de la DANA de 2024. Sin embargo, la situación actual es menos trágica, en parte porque las lluvias han caído cerca de la costa y no en el interior, evitando que los barrancos cruzaran múltiples municipios. El actual president, Juanfran Pérez Llorca, ha gestionado la crisis de manera activa, informando continuamente y coordinando acciones de emergencia. Se han enviado alertas para evitar desplazamientos y se ha decretado el confinamiento de 145 municipios. Aunque lo peor ha pasado, persisten riesgos debido a terrenos saturados de agua.

Pese a que preocupa la situación en la Comunidad Valenciana por las fuertes lluvias y las inundaciones que está dejando la DANA Adam, con acumulados de más de 700 litros por metro cuadrado, --un dato muy similar al que hubo en la DANA 2024-- la situación actual es muy diferente a la de la tragedia que ocurrió hace dos años.

En el caso de la DANA Adam, el meteorólogo de laSexta Francisco Cacho ha querido hacer una reflexión y destacar que "ha habido 'suerte' porque en esta ocasión la lluvia ha caído muy cerca de la costa y no tanto en el interior, por lo que los barrancos no han bajado y han cruzado por tantos municipios" como ocurrió el 29 de octubre de 2024.

Además, una gran diferencia entre la tragedia de 2024 y la DANA actual está en cómo actuó el que fuera president de la Generalitat Valenciana entonces y cómo lo ha hecho el actual, Juanfran Pérez Llorca. Y es que mientras que Carlos Mazón estuvo durante horas de sobremesa en El Ventorro mientras ocurría el desastre, Pérez Llorca ha informado durante todo el fin de semana de la evolución de la situación meteorológica y de las medidas adoptadas por su Gobierno.

Precisamente, este lunes ha publicado un mensaje en X en el que indica que ha "contactado con los sindicatos de los cuatro grupos parlamentarios de Les Corts para informarles de la situación". "Desde antes de las 5:30 de la mañana estoy en contacto permanente con el conseller de Emergencias para seguir la evolución de este episodio de lluvias", ha señalado, a lo que ha añadido que "todos los medios" y su "atención están centrados en las comarcas de La Marina Alta y La Safor". "Seguid las indicaciones de emergencias en todo momento, por favor", ha pedido.

Ya el sábado, pidió "mucha prudencia ante este episodio de lluvias intensas", que se siguiera "la evolución de los avisos a través de los canales oficiales" y se respetasen "las indicaciones de los servicios de emergencias", así como que se llamara al 112 en caso de emergencia. Y el mismo día, se envió un ES-Alert en el que se pedía a la población del litoral norte, interior y sur de Valencia que evitasen desplazamientos por el riesgo de inundaciones.

Ya el domingo, el president de la Generalitat Valenciana señaló que las lluvias estaban dejando " acumulaciones muy importantes en la Safor, con registros que superan los 200 l/m² en algunos puntos" y reclamó "precaución, evitar desplazamientos innecesarios y seguir las indicaciones de los servicios de emergencias". Además, el mismo día se envió un nuevo ES-Alert en el litoral sur de Valencia y litoral norte de Alicante ante el "riesgo de inundaciones repentinas".

"Sigo muy pendiente de la evolución de la DANA Adam y en contacto permanente con el conseller de Emergencias. He hablado con el alcalde de Dénia y la alcaldesa de Xàbia para conocer de primera mano la situación", expresó en redes a las 00:44 de este lunes, en un mensaje en el que pedía "máxima precaución durante toda la noche".

Y a primera hora de la mañana, en concreto a las 6:53 horas, ha destacado que seguía "muy pendiente de la situación en la zona de Oliva-Pego, donde se han acumulado más de 500 litros por metro cuadrado, se ha activado a la UME y el nivel 2 de emergencia". "La noche ha sido muy complicada. A las 7:00 horas se reunirá el CECOPI para evaluar la situación y coordinar las actuaciones necesarias", ha indicado.

Tras la reunión, se ha decretado el confinamiento de 145 municipios del litoral sur de Valencia y del norte de Alicante. Pese a que lo peor ya ha pasado y se han desactivado los avisos rojos, el problema ahora está en que las lluvias, que han dejado ríos muy crecidos, ya caen sobre terreno muy mojado. En el caso de Cabo de la Nao, Xàbia, en 24 horas ha caído lo normal para todo un año.

Así, la DANA Adam está dejando valores casi de récord. En Oliva, uno de los municipios confinados por las fuertes lluvias, cayeron 700 litros en 48 horas en la DANA del 3 de noviembre de 1987; y en Gandía, también confinada, recibieron 720.

Fue Turís el municipio donde se registró la mayor cantidad de lluvia de toda España en la DANA de 2024, al alcanzar un récord histórico de 771,8 litros por metro cuadrado en 24 horas y otro de 184,6 litros en una sola hora (con 42 litros acumulados en apenas nueve minutos).

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