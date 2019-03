Mas culpa a Rajoy de crear una estrategia política contra él

El presidente de la Generalitat de Cataluña y candidato de CiU a la reelección, Artur Mas, asegura que dimitiría si se demostrara su implicación en un caso de corrupción, y acusa al PP de crear una estrategia contra él y la federación para alterar el resultado electoral. Ha añadido que Mariano Rajoy "no es ajeno" a esa estrategia.



En una entrevista para una emisora de radio, ha reiterado que sus únicas cuentas corrientes están en Cataluña y que no ha recibido "ni un euro" de su padre porque la beneficiara de la herencia es su madre.

Mas critica las acusaciones hechas por Montoro hacia él

Así, ha atribuido al PP la creación de una estrategia para ir contra su persona, y ha expresado su convencimiento de que el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, está al corriente porque, sino, a su juicio, ya lo habría impedido: "Rajoy no es ajeno. La estrategia no es de Montoro, es la estrategia del PP de Cospedal, Montoro y Rajoy. Todos están implicados en esta operación de intentar cambiar la voluntad del pueblo. Es una estrategia del PP".



Para Mas, hay determinadas "cloacas" del Estado que se han puesto en marcha y han diseñado una campaña para evitar que CiU salga reforzada en las elecciones, y ha censurado las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, de que quien debe comparecer es quien tiene cuentas no declaradas en Suiza.



Sin embargo, el candidato de CiU ha destacado que no se da por aludido porque Montoro no se atrevió a dar nombres, porque si lo hubiera hecho tendrían que ponerle "una querella", y ha lamentado que, tras seis días de la publicación de las primeras informaciones, aún no se haya encontrado el borrador del informe policial.



Si el Ministerio del Interior no lo encuentra, según Mas, deben querellarse contra los que publican estas informaciones, pero supongo que "no se atreven", y ha insistido que en otros países de tradición democrática ya hubiera habido dimisiones.



"Es de una época predemocrática, y da miedo vivir en un Estado así", ha resaltado Mas, quien ha añadido que la comparecencia del ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, no servirá de nada si no se lleva a cabo antes de las elecciones catalanas.



Al preguntársele si estaría dispuestos a comparecer en el Parlament para aclarar cualquier duda relacionada con el 'caso Palau', después de que CiU y ERC la bloquearan esta legislatura, Mas ha recordado que fue el tripartito quien frenó que diera explicaciones cuando estuvo en marcha la comisión de investigación, y que ahora el caso debe seguir su desarrollo judicial.