"No more lockdown" (No más confinamiento): ese es el mensaje del perfil de WhatsApp del presidente de la sala de lo contencioso-administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV), Luis Garrido. Lo colocó ahí apenas una semana después de que el Gobierno decretara el nuevo estado de alarma todavía en vigor, el 25 de octubre de 2020, y ahí sigue, en su número personal, tal y como ha desvelado este miércoles la Cadena SER.

La cadena de emisoras ha hablado con el magistrado que ha levantado el cierre de la hostelería en la comunidad a través del número personal y ha constatado que su perfil lo complementa una foto de un saxo, el instrumento predilecto del artista de jazz. Garrido ha reconocido que se reconoce en el espíritu de algunos versos de la canción, pero no en todos. Eso sí, no concreta cuáles y su mensaje sigue ahí desde el 2 de noviembre: “Soy seguidor, pero ser seguidor no es tener una fe. Hay párrafos que me parecen correctos y otros no”.

Lo cierto es que la canción ha sido adoptada por algunos negacionistas de la pandemia gracias a sus versos: "No más confinamientos / no más extralimitaciones del gobierno / no más policías fascistas / perturbando nuestra paz / no más tomas de nuestra libertad / y nuestros derechos otorgados por Dios / fingiendo que es por nuestra seguridad / cuando realmente es para esclavizar".

Garrido ya tumbó en octubre la decisión del Gobierno vasco de prohibir las reuniones de más de seis ya que eso suponía una extralimitación de los derechos fundamentales. Eso provocó que el lehendakari Iñigo Urkullu requiriera al Ejecutivo central decretar el estado de alarma en todo el país, provocando una cascada de reacciones de los presidentes autonómicos.