Artur Mas: "La sentencia del TS sólo deja a Cataluña el camino de las elecciones"

Ante unos doscientos empresarios, en una conferencia en el Círculo de Economía en Barcelona, Mas ha lamentado: "si el Tribunal Constitucional dice 'no' parcialmente a la ley de consultas y 'no' al decreto de convocatoria del 9N, quiere decir que sólo nos dejan un camino para consultar al pueblo de Cataluña en forma de elecciones". "Si la voluntad del Estado es que no hay nada que hablar, es imposible. No se trata de encontrar una vía intermedia, sino de que claudiquemos en las aspiraciones de una parte significativa del pueblo de Cataluña", ha criticado.

"Solo nos queda un camino democrático y legal para poder hacer la consulta que en algún momento debemos hacer, entre otras cosas porque es casi imposible dirigir la política catalana en los próximos años de manera solvente y convincente si no resolvemos la cuestión de la relación entre Cataluña y España en el futuro".

Mas ha reconocido que las elecciones del 27S son "el peor de los instrumentos disponibles" para consultar a los catalanes, pero un camino "legal y democrático" para darles la oportunidad de posicionarse sobre si "quieren convivir de una manera diferente".

Para el dirigente es "el único camino" que queda, ya que la alternativa sería "plegar velas", "renunciar al autogobierno", una "disolución absoluta" en el "magma del mismo autogobierno para todo el mundo" y la "pérdida de la personalidad propia de Cataluña". "Hemos llegado al punto de que la única manera que se nos deja de vivir en familia (con España) es paga, trabaja, no molestes y no te quejes", ha reprochado Mas, quien ha recordado a los empresarios que "la mayor incertidumbre de todas" sería "no resolver la cuestión catalana", "tardar mucho" y que "quedara pendiente durante años".

Una afirmación que ha realizado en respuesta de una intervención del presidente del Círculo, Anton Costas, quien ha preguntado a Mas si algunas iniciativas "no podrían posponerse hasta el otoño", en alusión al 27S, elecciones que "podrían aumentar la incertidumbre".