Marta Gayá, la mujer con la que el rey Juan Carlos reconoció estar feliz en las grabaciones del CESID

Fue un escándalo en los 90, y ahora 'OKDiario' desvela que el rey Juan Carlos también fue espiado por el CESID. En una conversación telefónica habla de unas fotos suyas con una empresaria mallorquina que acababan de ser publicadas.

"Comprendo que soy hombre público, pero yo sé muy bien lo que tengo que hacer. Está el runrún con ciertas fotos y ciertos artículos, ahora volverá a bajar el diapasón. Claro, es que no estamos acostumbrados; vamos,ni yo, ni tú a lo mejor, ni Marta (Gayá), ni nadie", afirma el rey emérito.

Se refiere a Marta Gayá, y a continuación reconoce estar contento con el trato que le da la prensa. Gayá, hija de una acaudalada familia mallorquina, se casó muy joven y se divorció al poco tiempo. Actualmente viaja a menudo a Miami y está muy involucrada en promocionar artistas jóvenes.

"Como me decía un primo mío ayer, Miguel de Grecia: 'Mira Juanito, date con un canto en los dientes. Llevas 15 años de rey y es la primera vez que te atacan".

Don Juan Carlos sigue hablando con su amigo y le confiesa que se encuentra mejor que nunca. "Cuando quiera hacer una cosa, pues mira, lo siento mucho, yo no piso 'Flanigan' o no piso tal. Y cuando lo pise, dos personas, y si hay una más fuera. La verdad que, vamos, nunca he sido tan feliz".

El asunto de las escuchas provocó la dimisión del entonces director del CESID Alonso Manglano y del vicepresidente del Gobierno, Narcís Serra. La duda es para qué se utilizaron las grabaciones. Poco después el CESID le facilitó a la Casa Real una copia de la conversación.