El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, habla en una entrevista difundida en varios medios como 'La Voz de Galicia' o el 'Heraldo' sobre la reforma del CGPJ, cuya renovación acumula ya dos años de retraso.

Marlaska afirma que el Partido Popular (PP) tiene al poder judicial "rehén de sus intereses partidistas", criticando que se esté "creando desafección y desconfianza" desde la sociedad hacia las instituciones.

"Me llevo las manos a la cabeza al pensar que en dos años no se ha renovado el CGPJ por intereses partidistas", agrega. El ministro insiste en que el bloqueo de la formación liderada por Pablo Casado "puede poner en duda la independencia del poder judicial".

"Yo lo que quiero es que trasladen su tiempo y sus energías y las empleen en cumplir la Constitución. No en hablar tanto de la Constitución, sino en cumplirla", opina Marlaska, que recuerda que hasta junio de 2018 ocupó el cargo de vocal del CGPJ.

Añade el ministro que no habrá ninguna reforma "que no se adecúe al marco constitucional y a la norma internacional". "No se puede plantear que en España vaya a haber una reforma que ponga en tela de juicio la importancia de nuestra democracia", zanja.