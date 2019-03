El marido de Cospedal habría dado al PP 115.000 euros a través de dos constructoras

El ministro del interior no tenía muy claro ni que el informe existiera. Pero laSexta Noticias ha tenido acceso al informe policial que relaciona las donaciones de empresarios al PP con adjudicaciones de contratos en las administraciones públicas controla el partido. Un documento oficial, sellado y firmado por el jefe de la brigada de blanqueo de capitales.

A pesar de las declaraciones de Pons en las que asegura que "el PP no se ha financiado ilegalmente por lo que el informe no puede apuntar lo que no ha pasado", las 131 páginas señalan una relación más que perversa entre donaciones y contratos. “Existe por tanto una continuidad en las entregas en periodos de tiempo donde obtiene adjudicaciones de órganos gobernados por el Partido Popular”, reza el informe.

La policía pide que se requiera documentación a 33 sociedades, entre ellas Metrovacesa y a la Constructora Continental, ambas relacionadas con el marido de la secretaria general del PP Dolores de Cospedal. Ignacio López del Hierro habría donado al PP unos 115.000 euros en dos años y los investigadores quieren saber si hubo retribución.