Mariano Rajoy: "Sin compromiso del PSOE no habrá Gobierno y sin compromiso de C's no habrá estabilidad"

El presidente del PP, Mariano Rajoy, ha ofrecido a Ciudadanos una "negociación leal, abierta y sin límites" porque considera que su aportación es "imprescindible" para la gobernabilidad de España, pero aún no da por hecho que vaya a someterse a un debate de investidura. "Hemos dado un primer paso", ha resumido, advirtiendo de que el proceso "no va a ser fácil ni rápido".

En declaraciones en el Congreso tras reunirse durante poco más de una hora con el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, Rajoy ha insistido en que su prioridad es evitar unas terceras elecciones generales, que a su juicio, serían "una vergüenza" para España.

Según ha añadido, lo urgente es formar Gobierno, no convocar un debate de investidura fallido que sólo fuera el prólogo de una nueva campaña electoral. Rajoy ha reiterado que, sin algún tipo de compromiso del PSOE, no habrá gobierno en España y se repetirán las elecciones, y al mismo tiempo ha indicado que "sin compromiso de Ciudadanos, no habrá estabilidad para gobernar".

Eso sí, dado que el PSOE sigue en el 'No' y el partido naranja no pasa de la abstención, el líder del PP ha rechazado adelantar fechas de su debate de investidura. De hecho, ha dicho que él no da "nada por supuesto". "Si ninguno de los partidos se mueven, está complicado. Si el PSOE vota 'No' en la sesión de investidura, no habrá investidura. Es una obviedad", ha afirmado.

Por lo pronto, Rajoy ha ofrecido este miércoles a Ciudadanos una negociación "leal, abierta y sin límites" y ha confirmado que empezará por hablar con Rivera del techo de gasto y de los Presupuestos de 2017, con la esperanza de que el partido naranja flexibilice su posición.

"Hemos dado un primer paso y la más larga caminata comienza siempre con un primer paso. Y nadie ha dicho que esto iba a ser fácil ni rápido", ha admitido Rajoy, quien ha subrayado después que si él no viera "ninguna posibilidad, no habría aceptado el encargo del Rey".