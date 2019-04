Rifirrafe en el Congreso entre Pedro Sánchez y Rajoy

El momento más acalorado del debate sobre el estado de la Nación ha sido el encontronazo entre Mariano Rajoy y Pedro Sánchez. El líder del PSOE ha acusado al presidente del Gobierno de ir al Congreso a llevar "propaganda". A continuación, Rajoy le ha acusado de tener que llevar sus réplicas preparadas y de no no prestar atención a los intereses de los españoles: "No sé si le preocupa más el señor Pablo Iglesias o la señora Susana Díaz". El rifirrafe ha llegado a un punto en el que Rajoy ha calificado a Sánchez de "patético".

Publicidad