María Asunción recupera los restos de su padre asesinado en la Guerra Civil tras más de 80 años desaparecido

Tras más de 80 años desaparecido, este fin de semana se han recuperado los restos de Pedro Izquierdo, asesinado durante los primeros meses de la Guerra Civil. Ha sido en una exhumación llevada a cabo en Renieblas, en Soria.

¿Se imaginan vivir durante 80 años sin saber dónde fue asesinado y enterrado un familiar? Eso es lo que ha vivido María Asunción y su familia durante toda su vida, llevan buscando los restos de su padres desde hace más de 70 años.

Pedro Izquierdo, el padre de María Asunción, trabajaba cerca de un camino a las afueras de Renieblas, en la provincia de Soria, cuando casi sin mediar palabra fue asesinado allí mismo.

"Con cinco añitos venía yo de coger arena y me dicen "tu padre te lo han matado, hija mía, ahora estás sin padre ni madre" y ya empecé a llorar", cuenta María Asunción a laSexta.

Era septiembre de 1936 y España se encontraba inmersa en los primeros meses de la Guerra Civil. Desde entonces, su familia ha estado buscando información e intentando recuperar sus restos.

"Que me aparezca por lo menos algo, que como los entierran sin cajas ni nada.. Es que ahora también es muy triste que a lo mejor me aparece media cabeza.. y la otra media no me aparece...", cuenta María Asunción.

Tras una larga investigación este fin de semana, los trabajos de exhumación realizada por la Asociación Recuerdo y Dignidad, les han permitido, por fin, recuperar sus restos.

Más de 80 años de búsqueda, de información incompleta y de mucho dolor para la familia. Recuperar sus restos les permite ahora cerrar una herida que lleva abierta demasiados años.

"Es que el punto final se pone así. Recuperamos los huesos, lo enterramos con su madre, ella se queda tranquila...y se acaba. El recuerdo no, pero el dolor sí", cuenta Isabel, la nieta del desaparecido.

Los datos oficiales cifran en más de 114.000 las desapariciones forzosas durante la guerra y el franquismo y ya hay registradas más de 2.500 fosas comunes en todo el país. Un trabajo de reconstrucción y consuelo para las familias que como María Asunción, llevan toda una vida tratando de llenar ese espacio en blanco dentro de su propia historia.