Margallo no descarta suspender la autonomía catalana para evitar la consulta

El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel García Margallo, ha advertido de que el Gobierno utilizará "sólo la ley, pero toda la ley" para evitar la consulta soberanista en Cataluña, "incluido lo que haya que incluir", en referencia a la posibilidad de suspender la autonomía.

Margallo ha hecho esta advertencia en un desayuno informativo, en el que ha dicho que, frente a la próxima aprobación de la ley catalana de consultas y la convocatoria del 9 de noviembre, el Ejecutivo "lo único que puede hacer es utilizar todos los medios a su alcance".

"Sólo puede utilizar la ley, pero toda la ley para evitar una consulta que es contraria a la legalidad y que produciría unos efectos pésimos para Cataluña, para España y para la Unión Europea", ha afirmado y, al ser preguntado si incluida la suspensión de autonomía, ha respondido: "Incluido lo que haya que incluir".

Se refiere al articulo 155 de la constitución, que apunta a que cuando una comunidad no cumpla las leyes se podrán adoptar las medidas necesarias para obligarla. Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

Una fórmula extrema que desde el PP, niegan. Sin embargo, Margallo ha recalcado que tanto él como el presidente catalán, Artur Mas, prometieron respetar las leyes y hacerlas respetar y, preguntado por lo que ocurrirá el 10 de noviembre, ha señalado que "en la política y en la vida no hay situaciones irreversibles". "Dentro del marco de la Constitución y de las leyes todo es posible, pero fuera del marco de la Constitución y de las leyes nada es posible", ha subrayado.