Los manifestantes de la 'Marcha del 22M' deciden en asamblea continuar con las movilizaciones

Las 'Marchas de la Dignidad' no han acabado con el 22M. Casi 200 personas de la marcha de Andalucía han pasado la noche en una parroquia de Vallecas. Es sólo una parada en un camino que no ha hecho más que empezar. Frente a un fuerte dispositivo policial, cientos de personas se han reunido en asamblea popular frente al Museo Reina Sofía para decidir un nuevo calendario de movilizaciones. No quieren que en ellas se repitan las imágenes de la ‘Marcha de la Dignidad’, de las que se desvinculan totalmente.

Lamentan y condenan que enfrentamientos puntuales hayan acabado con una manifestación totalmente pacífica, y lanzan un claro mensaje: “Que se queden con la imagen de miles de personas unidas pacíficamente” dice una manifestante. Seguirán luchando, dicen, porque no les recorten sus derechos. La primera movilización será mañana junto a la Bolsa de Madrid.

Durante la asamblea la Policía Nacional ha requisado un bidón de gasolina, bengalas y dos navajas a dos personas. La Jefatura Superior de Policía de Madrid ha informado de que estas dos personas han sido identificadas, no detenidas, y que los agentes que han intervenido en la detención se han incautado de los objetos que portaban. Se ha levantado acta de la actuación.

Según han indicado las mismas fuentes, tras la intervención policial se ha generado un cierto revuelo en la explanada del Reina Sofía, donde, de acuerdo con el recuento policial, hay reunidas alrededor de 500 personas en una de las varias asambleas convocadas en Madrid por los organizadores de las marchas.