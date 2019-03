Manifestaciones, discursos políticos y un rap por la libertad de 'Alfon'

Su regimen de seguimiento, el FIES-5, hace que se le cambie a veces de módulo. Eriantz Ibarrondo, abogado de 'Alfon', cuenta como este seguimiento especial hace "que si antes recibías todas las cartas, ahora recibes dos, que si podías comunicarte oralmente las veces que quisieses, ahora no".

El joven de 21 años tiene permitidas cuatro llamadas a la semana para hablar con familiares y amigos, ya que se le mantienen intervenidas las comunicaciones y la causa por la que sigue en prisión es la de 'alarma social', que desapareció de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Recurrir al error no ha servido de nada, ya que ahora permanece en prisión preventiva por riesgo de fuga, algo que, según su abogado, "no puede ser, ante una persona que tiene un arraigo social, familiar y laboral constatable".

La única prueba es la palabra de un policía que le vio con una bolsa de explosivos, materiales que no se dan a conocer y según Alfredo Perdiguero, del Sindicato Independiente de la Policía Española, la Brigada de Información alega que "no se puede decir para no sacar punta al lápiz".

Su madre ha creado todo un movimiento para que 'Alfon' quede en libertad. El joven cuenta ya con su canción y todos los grupos de izquierda del Congreso apoyan al detenido.