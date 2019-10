El Gobierno en funciones señala su disgusto por la filtración de parte de la sentencia del 'procés'. Pedro Sánchez no se pronuncia, pero sí lo hace la ministra de Hacienda en funciones. "Evidentemente, hay un gran disgusto", ha asegurado.

Tras la filtración, el Presidente en funciones advertía de las responsabilidades penales si hay una respuesta por parte del Govern y la ministra Montero ha apuntado: "Torra tiene que tomar buena nota, este Gobierno va a vigilar en cualquier momento la legalidad, va a aplicar las reacciones proporcionales a los desafíos".

Casado, dispuesto a apoyar al Ejecutivo

Pablo Casado, líder del PP, se encuentra dispuesto a apoyar al Gobierno si el Ejecutivo tiene que tomar medidas. En laSexta Noche, Teodoro García Egea, secretario general del PP, insistía en que las sentencias, se acatan. "Hay una vorágine que nos lleva a discutir las sentencias como si fueran partidos de fútbol, cuando se conocen, se ejecutan, se acatan y se respetan", indicó.

Desde Unidas Podemos piden prudencia, recuerdan las palabras de Marchena: hasta que no esté firmada por todos los magistrados, la sentencia no es firme.

Para la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, es muy grave que se haya conocido el contenido de la sentencia y espera que se den explicaciones. "Es lamentable, que no vuelva a pasar", ha subrayado.

Mientras, Errejón, candidato de Más País, pide ser más cuidadosos: "Para que nadie dude de la separación de poderes, se deberían conocer las sentencias cuando se firman, no cuando se filtran antes en los medios".

Para Vox esta sentencia se queda corta, dicen que hay pruebas de que eran una organización criminal que dio un golpe de estado en Cataluña. Piden "una condena de tantos años de prisión que no vuelvan a ver la luz en años". Así lo afirmó el secretario general de Vox, Ortega Smith.

El independentismo pide la absolución

El independentismo avisa: si no hay absolución, no hay solución. "La sentencia no será ningún punto final porque la determinación del pueblo de Cataluña es absoluta", ha subrayado Laura Boràs, Portavoz de JxCAT en el Congreso.

Roger Torrent ya ha anunciado un pleno extraordinario en el Parlament para debatir la sentencia.