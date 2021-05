Madrid tendrá la Zona de Bajas Emisiones (ZBE) más grande de Europa en 2024 gracias a la Estrategia de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360. Así lo ha anunciado el Ayuntamiento de la capital, advirtiendo de que a partir de ese año, los vehículos más contaminantes (sin distintivo ambiental) de los no residentes o aquellos que no estén matriculados en la capital tendrán limitado el acceso a la ciudad.

La modificación de la ordenanza de movilidad sostenible, cuyo anteproyecto se aprobará en los próximos días, crea el marco legal para convertir los 604 kilómetros cuadrados que componen el territorio de la capital en zona de bajas emisiones en 2024, una superficie superior a la de Bruselas (161 km2), París (105), Barcelona (95), Berlín (88), Lyon (48), Ámsterdam (20) o Milán (8,2).

Con esta regulación se pretende otorgar una misma protección a los ciudadanos de todo el término municipal, determinando anillos territoriales para su aplicación progresiva desde 2022 hasta 2025. Esta medida gradual posibilitará cumplir los valores límite de calidad del aire establecidos por la normativa comunitaria y estatal en materia de calidad del aire mediante la reducción de las emisiones contaminantes derivadas del tráfico rodado.

Además, por primera vez establece la figura de las zonas de bajas emisiones de especial protección para el distrito Centro y Plaza Elíptica, ya que requieren de medidas adicionales debido a que los problemas medioambientales en estos lugares son más acusados. Esta iniciativa permite combatir la contaminación ofreciendo alternativas a los ciudadanos antes de implementar restricciones a los vehículos 'A'.

Nuevas medidas para cumplir con los objetivos

Además, se ha puesto en marcha 'Cambia 360', un paquete de ayudas relacionado con el ámbito de la sostenibilidad que otorga 110 millones de euros entre 2021 y 2023. Con este presupuesto se prevé la creación de líneas de ayuda para la renovación de las flotas de vehículos particulares, DUM, taxis y autobuses; para la compra de bicicletas, motocicletas y VPM eléctricos; para la renovación de los sistemas de climatización y la eliminación de las calderas de carbón.

Para el fomento del transporte público se crearon las primeras líneas cero emisiones de la ciudad (dos gratuitas y una de pago) en el distrito Centro, así como la modernización, digitalización y electrificación de la EMT (pago por código QR, la "mayor" compra de autobuses eléctricos de la EMT o que el diésel desaparecerá de la flota en 2023). Por otro lado, para el fomento de la bicicleta, se ha ampliado BiciMad con 90 estaciones nuevas hasta alcanzar las 258, pasando de 10 a 15 distritos y se está incrementando la infraestructura ciclista.

Asimismo, se ha peatonalizado por completo la Puerta del Sol y se están peatonalizando otros espacios de los 21 distritos. Además, para "disuadir" a los conductores de meter su vehículo privado en la almendra central, se ha inaugurado ya el primer aparcamiento intermodal municipal Fuente de la Mora, al que en breve seguirán Pitis y Aviación Española sumando 1.200 plazas nuevas y se ha iniciado la remodelación del Nudo Norte de la Calle 30.

Limitaciones para los vehículos 'A'

Las limitaciones establecidas en esta nueva estrategia se implantarán de forma gradual, en cuanto se apruebe la ordenanza de movilidad sostenible podrá entrar en vigor la nueva zona de bajas emisiones de especial protección de Centro y unas semanas más tarde comenzará a funcionar la de Plaza Elíptica. A partir del 1 de enero de 2022 quedará prohibido el acceso y circulación dentro de la M-30 a todos los vehículos 'A' de los no residentes en la ciudad.

A partir del 1 de enero de 2023, los vehículos 'A' de no residentes de Madrid no podrán circular en la M-30. Para acabar, a partir del 1 de enero de 2024, ningún vehículo 'A' de fuera de Madrid podrá circular por todo el término municipal y a partir del 1 de enero de 2025 ningún vehículo 'A', residente o no residente en Madrid, podrá circular por toda la ciudad.