La intención del Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, encabezado por José Luis Escrivá, de estudiar un impuesto a las rentas altas de la Comunidad de Madrid para compensar al resto de autonomías el efecto capitalidad ha suscitado un nuevo desencuentro entre el Gobierno autonómico y central.

En este sentido, este mismo jueves, cuando se dio a conocer la noticia, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, acusó al Gobierno de "persecución fiscal" y padecer "madrileñofobia" por pretender aprobar este nuevo impuesto.

Así respondía Fernández-Lasquetty en un audio remitido a los medios al ministro Escrivá, quien consideró, tras mantener una reunión con el president de la Generalitat Valenciana, el socialista Ximo Puig, que la propuesta de establecer compensaciones económicas al efecto capitalidad, que se produce en la Comunidad de Madrid, es una "idea que tiene mucho recorrido y hay que seguir explorando".

El consejero madrileño, por su parte, afirma que gracias a Escrivá, que en su opinión "siempre se va de la lengua", por fin se sabe que "es el Gobierno de Pedro Sánchez el que nos quiere poner un impuesto a los madrileños por el simple hecho de ser madrileños y porque no votamos al partido del señor Sánchez".

"A los madrileños les va bien con los impuestos bajos como los que la Comunidad de Madrid ha ido configurando a lo largo de 16 años seguidos", incidía Lasquetty. De este modo, según el dirigente, los impuestos van a "seguir bajando", y ha citado los impuestos sobre la renta y el de sucesiones, tal y como se comprometió la presidenta regional, Isabel Díaz Ayuso, con los madrileños. "Es lo que vamos a seguir haciendo, por más que el señor Sánchez y a su Gobierno lo que les gustaría sería que los madrileños nos friéramos a impuestos como ellos quieren hacer y no vamos a consentir", zanjaba.

Díaz Ayuso acusa a la delegada de Gobierno de actuar como "delegada del PSOE"

En plena tormenta por el anuncio, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, también recriminó este jueves que Madrid, "siendo la comunidad que más aporta a la caja común, al resto de las administraciones y orgullosos de hacerlo, es la cuarta por la cola en inversiones por parte del Estado y los novenos en financiación autonómica".

Ante esto, ha cargado contra la delegada del Gobierno en la región, a la que acusa de actuar como “delegada del PSOE”, y a la que reprocha sus datos sobre inversiones en Madrid: “Tienen la mentira como castigo”.

"Nuestra obligación como representantes de los ciudadanos de Madrid es reclamar las inversiones que son necesarias y no pedir de más, que ya lo dije en la Conferencia de Presidentes. No se trata de pedir de más pero tampoco de que actúen contra los intereses de la capital. Esto no se ha visto en ningún lugar, que un gobierno actúe contra los intereses de su propia capital. Esto es algo inédito", ha sentenciado en referencia a la inversiones que, según sostiene, son más bajas que en otras CCAA.