Madina y Sánchez aceptan un debate público antes de la elección del nuevo líder del PSOE

Eduardo Madina no tiene miedo. No le van a tirar flores, pero en otro tiempo ya le intentaron engatusar para que se presentara a liderar el PSOE. Él dice que su momento es ahora: "Me encuentro mucho más fuerte. Tengo un proyecto y está muy bien quien dijo que no en su día, hoy sepa decir sí". Madina cree que ha llegado el tiempo de los valientes y de que el PSOE recupere su sitio, sin mirar a nadie: "No voy a aceptar lecciones de castismo".

Faltan unas semanas para las votaciones, pero los precandidatos ya han sacado toda la artillería. Pedro sánchez, que dice ha llegado aquí como un desconocido, propone entre otras cosas que el Congreso deje de ser de cartón piedra: "¿Por qué no quitar el aforamiento de los diputados?", se pregunta.

Por primera vez, serán los militantes los que elijan al secretario general. Pero en el partido también están pendientes de lo que dicen los pesos pesados.

El expresidente Zapatero asegura que, salga quien salga, lo importante es revivir: "Que salga un PSOE reafirmado, que recupere la autoestima".

Y Alberto Sotillos, uno de los que nadie esperaba, pide verse las caras con sus rivales en un debate. El que definitivamente se baja del barco es López Aguilar, quien se ha autodescartado para entrar en la carrera.