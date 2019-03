Luis de Guindos: "Los atentados tienen un impacto económico limitado mientras no haya réplicas"

Luis de Guindos, ministro de Economía y Competitividad, ha dicho que los atentados ocurridos el 13 de noviembre en París y sus consecuencias "nunca son buenas dede el punto de vista económico" pero ha puntualizado que mientras no haya réplicas el impacto es "relativamente limitado".



"Estas cosas desde el punto de vista económico nunca son buenas, pero lo que nos dice la experiencia con los atentados de Londres o de Madrid es que el impacto es relativamente limitado si efectivamente después no hay ningún tipo de posterior consecuencia al respecto", ha expresado antes de participar en la reunión de ministros de Economía y Finanzas de la zona euro (Eurogrupo), en la que analizarán las opiniones de la Comisión Europea sobre los presupuestos nacionales de los Estados miembro para 2016.



Además, De Guindos ha resaltado que no ha tenido que pasar ningún control de seguridad y que desde ha encontrado "tráfico normal, incluso menos que un día normal". Bruselas mantiene el nivel de alerta máximo por amenaza terrorista desde la madrugada del viernes, por lo que se han extremado las medidas de seguridad en la ciudad.



En relación al análisis del Ejecutivo comunitario sobre las cuentas previstas para España el año que viene, el ministro ha afirmado que "está bastante claro", puesto que Bruselas adelantó su opinión.

En cualquier caso, ha afirmado que el Eurogrupo comenzará evaluando la posición fiscal global de la eurozona y después analizarán los presupuestos nacionales. "No creo que haya muchas sorpresas", ha adelantado.



Por otro lado, De Guindos ha apuntado que el Pacto de Estabilidad y Crecimiento "tiene flexibilidad suficiente y capacidad para acomodar cualquier tipo de situación prioritaria". "En estos momentos la seguridad es prioritaria en toda Europa, lo que hay que hacer es utilizar el Pacto con inteligencia", ha añadido.



No obstante, el responsable de la cartera de Economía ha subrayado que es "fundamental" continuar con la reducción del déficit público" y que "es posible compatibilizar ambas cuestiones".