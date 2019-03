El patio de la cárcel es el lugar donde los presos pasan la mayor parte de su tiempo, incluido, Luis Bárcenas. Un día cualquiera de su nueva vida en prisión se divide así: 15 horas dentro de la celda y el resto repartido entre las aulas, el comedor y las actividades en el patio. Cómo es y qué se hace dentro de Soto del Real lo conoce muy bien Jorge de las Heras, asesoramiento temática penitenciaria.

En el patio de la cárcel, Bárcenas no llama la atención tanto por su vestuario como por su actitud. Lo más habitual es caminar o hacer algún deporte, algo que también hace el extesorero. Según cuenta este asesor esto indica también que no tiene problemas dentro de prisión y que es probable que no los vaya a tener.

En el día a día de cualquier preso hay cinco minutos que son clave: cuando les permiten hacer una llamada. Sólo una al día y a personas previamente autorizadas. En el espacio donde están las cabinas, las colas son algo habitual. "Seguramente Bárcenas pague a alguien para que le haga la cola y espere turno", sostiene De las Heras.

Tratar de conseguir mejoras o privilegios es algo habitual dentro de las cárceles. La misa que se celebra los domingos es utilizada también para hacer contactos entre los presos. Luis Bárcenas es uno de los que acude habitualmente, aunque parece que sólo por sus creencias religiosas. Para acudir a misa hay que apuntarse y es una actividad muy concurrida. Además, las aulas de estudio son utilizadas por el extesorero para escribir y leer.

Las largas horas dentro de una cárcel dan para mucho. Fuera de las horas de comida, el comedor se utiliza para juegos y charlas. En las imágenes, Bárcenas se une a uno de los grupos. Se nota dónde está porque su mesa está llena de gente. El extesorero es un preso respetado que se ha adaptado a su nueva rutina.