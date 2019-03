Luis Bárcenas amenaza con dar "nombres que estremecerían"

Bárcenas vuelve a la carga asegurando en una entrevista a 'El Mundo' que "es tanta la documentación que guardamos que podíamos entregar cada día una bomba. Las grabaciones serían 20 veces la documentación que entregué al juez Ruz. Hay cajas con grabaciones, correos, teléfonos, talones, recibís..", asegura.

Antes de entrar en la cárcel, dice, grabó incluso a ministros, porque ya no se fiaba de nadie, y vuelve a señalar directamente al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, como conocedor de la 'caja B'. "Estábamos tan bien, que un día le dije a Mariano: 'Tenemos dinero suficiente. Habría que prescindir de las donaciones porque siempre son a cambio de algo", afirma en la entrevista. Aún así, hasta el momento defendía que las donaciones eran a cambio de nada, 'de cariño'.

Después de las amenazas a su expartido añade que no tienen nada que temer de él ."Nosotros no queremos más que defendernos, no queremos derribar al Gobierno. Si entregamos aquellos SMS era porque nos atacaban. Nos echaron a los leones", sigue diciendo en la entrevista.

Está molesto por las palabras de los que fueron sus compañeros, y en concreto de las de Pablo Casado, que en febrero aseguro que Bárcenas "primero que tiene que haces es explicar dónde tiene los 40 millones de euros, y luego si no convence al juez, volver donde estaba, a la cárcel".

Su paso por prisión, dice,le ha hecho mejor persona, y ahora a quien invita a comer a su casa es a sus colegas de Soto del real.