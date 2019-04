Los socialistas catalanes, unidos y fuertes en el 'no' a Rajoy

Aunque en el PSC elige líder es otra la votación que más les sigue preocupando, la de qué hacer con la investidura de Rajoy: "Espero que el PSOE se mantenga en el no, si quiere cambiar de posición que convoque una consulta y los socialistas catalanes opinamos que hay que votar no y votaremos no a la investidura de Mariano Rajoy" ha dicho Iceta.

En esto no hay confrontación con su contrincante en las urnas, que apunta que están dispuestos a pagar su desobediencia: "Si el PSOE nos aplica la disciplina de voto por votar diferente, votaremos con coherencia y pagaremos la multa" ha dicho Núria Parlon.

No es la única federación que se resiste a abstenerse. En Castilla y León dicen que les equipararía con el PP: "Eso fortalece ese mantra que habíamos logrado hacer desaparecer, por eso voy a seguir en el no" ha asegurado Luis Tudanca, secretario general del PSOE en Castilla y León.

Otros en el partido alertan de que no hay que tenerle miedo a la abstención: "Esas terceras elecciones lo único que nos darían es más PP, más Rajoy, más escaños de la derecha y creo que no lo debe consentir el PSOE" ha dicho la eurodiputada Elena Valenciano.

Desde la gestora, son contundentes: "Pensar que abstenerse es apoyar es tener una idea muy frentista de la política" dijo Javier Fernández en laSexta Noche. Y recalcan que habrá que cumplir la disciplina de voto: "Todos los diputados y el conjunto del partido porque esa es la esencia de la democracia" asegura Mario Jimenez, portavoz de la gestora del PSOE.

Pero los más afines al exsecretario general lo consideran obsoleto: "Mantendré mi no a Rajoy. El concepto 'disciplina de voto' es rancio" ha dicho Margarita Robles. Y hay quien incluso cuestiona la gestora: "La gestora no puede tomar decisiones tan trascendentales para el futuro" dijo la Izquierda Socialista en un comunicado. O se enfrentan al presidente de la gestora, como el alcalde de Valladolid porque, dice a Javier Fernández, no les ha elegido la militancia.