'Errejonistas' y anticapitalistas de Podemos muestran su malestar con la propuesta congresual de Pablo Echenique

El conflicto interno en Podemos sigue cotizando al alza. Los errejonistas y los anticapitalistas han mostrado su hondo malestar con la propuesta congresual de Echenique, con la que Pablo Iglesias quería aglutinar a todos, segun se ha expresado el líder de la formación morada en Al Rojo Vivo.

"Le pedí a Echenique que hiciera el documento que podía ser de todo el mundo. Finalmente hay compañeros que creen que tienen documentos que son mejores. Que decidan todos los inscritos de Podemos, así es la democracia", ha señalado Iglesias.

Iglesias echa un capote al secretario de Organización del partido minutos después del ataque de Errejón a las reglas del juego de Vistalegre II. A su entender, daría ventajas a las líneas políticas de Iglesias.

"La de Echenique es una propuesta que nos hace repetir algunas de las fórmulas del pasado, o peor, en algunos sentidos involucionar. Creo que no ha mostrado demasiada flexibilidad a la hora de llegar a acuerdos", ha considerado el número dos de Podemos.

La de Errejón no es la única familia en el partido disgustada. Los anticapitalistas también están decepcionados con Echenique. "A mí me decepciona lo que he visto de la propuesta", ha afirmado en Al Rojo Vivo el eurodiputado Miguel Urbán.

Tensión que aumenta en Podemos, donde recientemente se ha vivido un capítulo más con el encontronazo entre el diputado Yllanes, próximo a Errejón, que acusó a Monedero de amenazarle. "Podemos no se merece determinadas cosas y no voy a contribuir a enfangar el debate", ha sentenciado Iglesias en ARV.