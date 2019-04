Los nuevos pinchazos telefónicos revelan que fue Pedro Antonio Sánchez quien pidió a De Pedro reunirse para lavar su imagen online

Según la versión del presidente de Murcia, Alejandro de Pedro no paró hasta conseguir reunirse con él para ofrecerle mejorar su reputación online. "Se recibieron ofertas. Algunas con agresividad comercial, en este caso sobre todo", señaló Pedro Antonio Sánchez el pasado mes de febrero.

No obstante, los nuevos audios publicados entre De Pedro y un colaborador arrojan una versión bien distinta. "Lo de Pedro Antonio, ¿es que no te acordabas de eso?", le pregunta el exalcalde de Cartagena, José Antonio Alonso, a De Pedro. "No, es que me mandó un mensaje el viernes. Me ponía: 'No, que nos conocimos del tema de Murcia'. Yo creía que era uno de tus amigos, entonces no le contesté", le responde el empresario.

De Pedro comenta lo insistente que está siendo el entonces consejero, algo que puede comprobarse con los mensajes. "Hola, soy Pedro Antonio Sánchez, de Murcia. Hablamos hace tiempo. Estaré en Madrid mañana por la tarde y martes hasta las 11.00h. Si puedes, nos vemos. Gracias", escribió el presidente de Murcia.

Esto choca frontalmente con lo que siguen defendiendo en el gobierno murciano. "Esos investigados ofrecieron eso insistentemente, pero nunca se hizo nada", ha asegurado a 'Antena 3 Noticias' Noelia Arroyo, portavoz del Gobierno Región de Murcia. Nunca se hizo nada porque estalló la 'operación Púnica', pero la documentación prueba que la empresa de De Pedro sí se puso manos a la obra con el proyecto para mejorar la reputación online de Pedro Antonio Sánchez.

Mientras, ya hay fecha para la moción de censura: 5 y 6 de abril. "Apoyaremos la moción de censura si se convocan elecciones", ha afirmado en Al Rojo Vivo Miguel Sánchez, portavoz de C's en la Asamblea Regional de Murcia. En cuanto al PP, el portavoz en el Congreso desconoce si se le ha pedido a Sánchez que dimita.