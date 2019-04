Los modales de sus señorías, a debate: El Gobierno afea y rechaza el comportamiento de Unidos Podemos en el Congreso

No están en el bar y al Gobierno le molestan las formas de Podemos. "Sus modos y modales los tenemos que aguantar los miembros de esta cámara sencillamente por no pensar como ustedes", les ha recriminado Soraya Sáenz de Santamaría, vicepresidenta del Gobierno, aprovechando las preguntas de la portavoz de Unidos Podemos, Irene Montero.

Cuestiona así el comportamiento de la formación morada. En concreto, aspavientos o camisetas colgadas de los escaños. Y se pasaron, según dicen, con la exhibición de fotos en la cara de un ministro. "Se utiliza el hemiciclo como un lugar para montar un numero de circo", ha criticado el portavoz popular en el Congreso, Rafael Hernando.

No obstante, Podemos lo entiende más como la casa del pueblo. "Ya era hora de que entrase en este parlamento gente que se parece a la gente", ha afirmado en Al Rojo Vivo la portavoz de la formación morada en el Congreso, Irene Montero.

El problema, añaden, no son las palabras, sino los hechos. "El decoro tiene que ver con no ser corrupto, con no ser un sinvergüenza y, cuando te hace preguntas la oposición, tratar de responderlas", ha considerado Pablo Iglesias a la salida del hemiciclo. En este debate, Ciudadanos pide no desviar la atención. "Estamos más en el show que en lo que realmente es importante", ha señalado Toni Cantó.

En el PSOE, por su parte, dicen que cada uno haga lo que pueda, pero siempre con respeto. "Que cada uno se vista y se peine como quiera", ha demandado Isabel Rodríguez, diputada del PSOE. Y así lo zanja Unidos Podemos. "La política debería ser una pasión razonada", ha aseverado Alberto Garzón.